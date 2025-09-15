«Черноморец» разгромил «Чайку» в матче 10-го тура Первой лиги

Завершён матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Черноморец» (Новороссийск) и «Чайка» (Песчанокопское). Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Новороссийск). В качестве главного арбитра матча выступил Алексей Лапатухин (Москва). Победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл полузащитник «Черноморца» Антон Антонов, реализовав пенальти. В начале второго тайма хавбек хозяев Евгений Тоневицкий забил второй гол своей команды. На 50-й минуте Руслан Червяков отыграл один мяч гостей. На 73-й минуте Заурбек Плиев восстановил разницу в два мяча, а Илья Родионов через шесть минут довёл счёт до разгромного — 4:1.

После этой игры «Черноморец» с девятью очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Чайка» с шестью очками находится на 17-й строчке.

В следующем туре «Черноморец» 21 сентября сыграет в гостях с клубом «СКА-Хабаровск», «Чайка» 20 сентября примет на своём поле костромской «Спартак».