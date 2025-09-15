Скидки
Главная Футбол Новости

«Черноморец» разгромил «Чайку» в матче 10-го тура Первой лиги

«Черноморец» разгромил «Чайку» в матче 10-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершён матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Черноморец» (Новороссийск) и «Чайка» (Песчанокопское). Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Новороссийск). В качестве главного арбитра матча выступил Алексей Лапатухин (Москва). Победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
4 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Антонов – 12'     2:0 Тоневицкий – 48'     2:1 Червяков – 50'     3:1 Плиев – 73'     4:1 Родионов – 79'    

Счёт в матче на 12-й минуте открыл полузащитник «Черноморца» Антон Антонов, реализовав пенальти. В начале второго тайма хавбек хозяев Евгений Тоневицкий забил второй гол своей команды. На 50-й минуте Руслан Червяков отыграл один мяч гостей. На 73-й минуте Заурбек Плиев восстановил разницу в два мяча, а Илья Родионов через шесть минут довёл счёт до разгромного — 4:1.

После этой игры «Черноморец» с девятью очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Чайка» с шестью очками находится на 17-й строчке.

В следующем туре «Черноморец» 21 сентября сыграет в гостях с клубом «СКА-Хабаровск», «Чайка» 20 сентября примет на своём поле костромской «Спартак».

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
