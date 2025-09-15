Скидки
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил судейство Левникова в матче «Локомотива» с «Ахматом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Кирилла Левникова в матче 8-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

«Хорошая работа Левникова. Верно разобрался и продолжил игру на 38-й минуте, когда мяч попал в согнутую руку игрока «Локомотива» в штрафной.

В моменте на 51-й минуте виноват не Левников, а резервный арбитр, который не подсказал, что надо показать жёлтую Руденко за грубую игру. Нога шла сверху вниз, были открытые шипы. Да, игрок «Локомотива» коснулся мяча, но затем попал в голеностоп. Левников чётко показал, что тот сделал, но жёлтую так и не показал. В остальном нормальная работа, хотя игра непростая.

Смутили действия Левникова во втором тайме, когда он показал, что его что-то беспокоит. Арбитр не мог найти себе места, кружил вокруг игроков. Это значит, что, возможно, у него какие-то проблемы со здоровьем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

