«Родина» уверенно победила «Факел» в матче 10-го тура Первой лиги

Завершился матч 10-го тура Лиги PARI между московской «Родиной» и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Первый мяч в игре был забит на 63-й минуте. Сенегальский форвард «Родины» Пап Гейе поразил ворота воронежцев дальним ударом. На 90+5-й минуте нападающий Артём Максименко удвоил преимущество своей команды после сольного прохода.

После 10 туров «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, у столичного клуба 16 очков. «Факел» опустился на третью строчку, в активе команды осталось 22 набранных очка. Отставание от лидирующего «Урала» составляет одно очко.