В «Спартаке» Кострома объяснили, почему заявили 40-летнего тренера в качестве футболиста

Аудио-версия:
Комментарии

Управляющий футбольного клуба «Спартак» Кострома Илья Станиславский рассказал, почему 40-летний тренер команды Сергей Пучков был внесён в заявку красно-белых на сезон в качестве футболиста.

«Что касается заявки нашего тренера Сергея Пучкова в качестве игрока на сезон, это лучше обсудить с нашим тренерским штабом. Это не экспромт и не было сделано для того, чтобы о нас сказали в новостях. У Сергея будет конкретная задача. Мы ждём, когда он пройдёт УМО. Если всё будет хорошо, он будет выходить на поле. Это не вынужденная мера, но в последний день трансферного окна у нас сорвалось два футболиста и освободилось одно место. Мы посчитали, что лучше он его закроет, чем оно будет пустовать. Я уверен, и весь тренерский штаб верит, что он нам поможет», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним клубом в карьере Сергея Пучкова остаётся «Долгопрудный», который он покинул летом 2019 года. Всего за карьеру у бывшего центрального защитника молодёжной сборной Украины 174 матча, 16 голов и семь результативных передач на клубном уровне.

