Тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо перед матчем с «Марселем» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов поделился ожиданиями от выступления своей команды в данном турнире.

«Мы начинаем выступление в Лиге чемпионов с огромным волнением от предстоящего матча. Это событие везде является особенным, здесь же, на «Бернабеу», тем более. Люди горят желанием двигаться вперёд, продолжать расти. Завтра нас ждёт серьёзный соперник.

Помогает ли или создаёт давление тот факт, что у нашего клуба больше всего титулов в Лиге чемпионов? Это факт, это неоспоримо. Это честь, мотивация, ответственность, с которой ты живёшь, которая тебе нравится, и, когда ты приходишь и надеваешь футболку или тренируешься, понимаешь, ради чего ты трудишься. Это привилегия», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.