Сергей Балахнин: «Ростов» борется, чтобы вылезти с низов турнирной таблицы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о шансах жёлто-синих победить «Спартак» в матче 4-го тура Fonbet Кубка России. Игра команд пройдёт в Москве 18 сентября.

«Трудно сказать, сможет ли «Ростов» обыграть «Спартак». Москвичи тоже не в своём лучшем состоянии. Конечно, «Спартак» будет фаворитом. «Ростов» борется, чтобы вылезти с низов турнирной таблицы. Для них приоритет — чемпионат. В Кубке будет большая ротация. Плюс до этого они не выигрывали в Кубке.

«Спартак» тоже выглядит не очень хорошо. Но состав у них сильнее. Ротация будет у всех, но «Спартак» в этой ситуации выглядит лучше», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Ростов» занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ-2025/2026 после восьми туров. Красно-белые располагаются на восьмом месте с 12 очками.