Арбитр Федотов объяснил, почему Мешков не назначил пенальти в ворота «Зенита»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении судьи Виталия Мешкова не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ с «Балтикой». Команды играли на стадионе «Ростех Арена». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«На 77-й минуте игрок «Балтики» пробил с близкого расстояния, мяч попал в живот футболисту «Зенита», тот попытался сгруппироваться, и мяч отлетел ему в руку. Естественное движение, рикошет, никуда руку было не деть — нормальная рука. Позиция у Мешкова была открытая, он всё проговорил для VAR, и я с ним согласен. 11-метровый в ворота «Зенита» не назначен верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Балтика» набрала 16-е очко в восьмом матче в РПЛ-2025/2026. Калининградская команда поднялась на второе место в турнирной таблице. В активе санкт-петербургского «Зенита» 13 очков. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке.