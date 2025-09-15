Скидки
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» Кострома ответили, испытали ли проблемы при подписании экс-игрока «Химок»

Комментарии

Управляющий футбольного клуба «Спартак» Кострома Илья Станиславский рассказал, как в команду перешёл бывший игрок «Химок» Кирилл Капленко.

— В СМИ была информация, что «Локомотив» гасил долг «Химок» перед Руденко во время перехода. Возникли ли какие-то финансовые проблемы при подписании «Спартаком» Костромы экс-игрока «Химок» Капленко?
— Может, я не в курсе, но наши юристы и бухгалтерия не говорили о проблемах. В основном я сам общаюсь с агентами по трансферам, поэтому никаких проблем с подписанием Капленко не возникло. Возможно, это просто прошло мимо нас, — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

