«Почему арбитр ФИФА не видит очевидный момент?» Игорь Федотов раскритиковал судью Чебана

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов критически высказался о работе судьи Сергея Чебана в матче 8-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 3:1.

«Здесь будем говорить только про открытые моменты, когда арбитр почему-то не видит эпизод. Видит только на VAR. Вопрос: чего он там нового может увидеть, если эпизод изначально открытый? Чебан — арбитр ФИФА. То есть он бы сейчас представлял Россию на международной арене.

На 44-й минуте Чебан не назначил 11-метровый, находясь в открытой позиции. Это тот момент, когда на VAR спрашивают: «Что ты видел?» А Чебан, видимо, ответил, что ничего. Как это возможно? В итоге поменял решение только после просмотра повтора.

На 87-й минуте верно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН», но это простой эпизод. Игрок «Оренбурга» принял мяч, а соперник попал ему в спину.

И кульминация — 90+3-я минута. Игрок «Пари НН» Крашевский попал сопернику шипами в голову, а Чебан стоял, смотрел и в итоге показал жёлтую. Если для арбитра ФИФА это жёлтая, то я даже не знаю. Тут уже департаменту надо собраться и объяснить ему, что это ненормально и так мячи не отбирают. Понятное дело, что после вмешательства VAR Чебан показал красную. Но должен был сам всё видеть. И проблема здесь не в оценке, а в судье. Почему арбитр ФИФА не видит очевидный момент? Ощущение, что он чего-то боится, есть у него какой-то страх. Для арбитра Премьер-Лиги это непозволительно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.