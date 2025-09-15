Арбитр Федотов высказался об удалении Косты в матче «Краснодар» — «Акрон»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Ранэля Зиякова удалить защитника «Краснодара» Диего Косту на 88-й минуте матча 8-го тура РПЛ с «Акроном». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».

«В моменте на 84-й минуте виноваты двое — второй ассистент и сам Зияков. Надо было просто-напросто бежать. Это проблема молодых арбитров, которые успокаиваются к концу игры. У Косты уже была жёлтая, и в такой ситуации надо свистеть и показывать красную, чтобы VAR смотрел. Но не увидеть самого нарушения — это такая себе история. Коста клал сопернику руку не плечо — арбитр должен был это видеть. В итоге Зияков через VAR посмотрел момент и исправился, показав красную», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в восьми встречах. Отрыв от «Балтики» и «Локомотива» составляет три очка. «Акрон» располагается на 15-й строчке в таблице. У команды шесть набранных очков.