Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался об удалении Косты в матче «Краснодар» — «Акрон»

Арбитр Федотов высказался об удалении Косты в матче «Краснодар» — «Акрон»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Ранэля Зиякова удалить защитника «Краснодара» Диего Косту на 88-й минуте матча 8-го тура РПЛ с «Акроном». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14'     1:1 Дзюба – 23'     2:1 Кривцов – 76'    
Удаления: Коста – 88' / нет

«В моменте на 84-й минуте виноваты двое — второй ассистент и сам Зияков. Надо было просто-напросто бежать. Это проблема молодых арбитров, которые успокаиваются к концу игры. У Косты уже была жёлтая, и в такой ситуации надо свистеть и показывать красную, чтобы VAR смотрел. Но не увидеть самого нарушения — это такая себе история. Коста клал сопернику руку не плечо — арбитр должен был это видеть. В итоге Зияков через VAR посмотрел момент и исправился, показав красную», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в восьми встречах. Отрыв от «Балтики» и «Локомотива» составляет три очка. «Акрон» располагается на 15-й строчке в таблице. У команды шесть набранных очков.

Материалы по теме
«Для арбитра Премьер-Лиги это непозволительно». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Для арбитра Премьер-Лиги это непозволительно». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android