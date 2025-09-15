Скидки
Арбитр Федотов: Мешков выбрал неудачный момент, чтобы закончить матч «Балтика» — «Зенит»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении судьи Виталия Мешкова прервать финальным свистком потенциально опасную атаку «Балтики» на ворота «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ. Команды играли на стадионе «Ростех Арена». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Сложная игра, но оценка не 8,5, потому что мне не понравилось последнее действие Мешкова. «Балтика» завладела мячом на своей половине поля, можно было свистеть об окончании игры, но Мешков дотянул до того, что нападающий оказался один против защитника «Зенита». Это не голевой момент, но в такой ситуации уже следовало продолжить игру. Либо свисти раньше, либо дай закончить атаку. Мешков же выбрал неудачный момент, чтобы дать свисток», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Балтика» набрала 16-е очко в восьмом матче в РПЛ-2025/2026. Калининградская команда поднялась на второе место в турнирной таблице. В активе санкт-петербургского «Зенита» 13 очков. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке.

