Валерий Гладилин: Максименко играет в этом сезоне хуже, он не в полном порядке

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко в нынешнем сезоне.

«По показателям видно, что Максименко играет в этом сезоне хуже, чем в прошлом. «Спартак» пропустил слишком много для команды, которая на что-то претендует. Максименко — последняя линия обороны, которой он должен руководить, а не только выручать. Показатели Александра говорят о том, что он не в полном порядке. Сложно сказать, почему Максименко стал играть хуже. Возможно, он снизил к себе требования, но у вратарей непростая работа.

Стоит ли дать шанс Помазуну? В «Спартаке» есть тренерский штаб и тренер вратарей, которые решают этот вопрос. Если ему нужна будет передышка в психологическом плане или для решения каких-то личных вопросов, её ему дадут», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В восьми матчах РПЛ–2025/2026 Максименко пропустил 13 мячей.

