Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арис — Олимпиакос: результат матча 15 сентября, счет 2:0, 3-й тур Лиги Кипра 2025/2026

«Арис» без Кокорина победил «Олимпиакос» Н и поднялся на первое место в Лиге Кипра
Комментарии

Завершился матч 3-го тура Лиги Кипра между «Арисом» из Лимасола и «Олимпиакосом» из Никосии. Команды играли на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Кипр — Первый дивизион . 3-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 0
Олимпиакос Н
Никосия
1:0 Маккосленд – 15'     2:0 Мукету-Муссунда – 77'    

На 15-й минуте полузащитник Росс Маккосленд вывел «Арис» вперёд. На 77-й минуте вышедший на замену игрок хозяев Алекс Мукету-Муссунда удвоил преимущество. Россиянин Александр Кокорин не принимал участия в матче.

В параллельной игре «Красава Ипсонас», президентом которого является экс-форвард сборной России Евгений Савин, со счётом 2:0 победил «Омонию» Арадипу. «Арис» занимает первое место в Лиге Кипра после трёх туров с девятью очками. 2-3-е места с шестью очками занимают АПОЭЛ и «Красава».

Календарь Лиги Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Кипра сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события понедельника: российский футбол, чемпионат мира по волейболу и КХЛ
Топ-события понедельника: российский футбол, чемпионат мира по волейболу и КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android