«Арис» без Кокорина победил «Олимпиакос» Н и поднялся на первое место в Лиге Кипра

Завершился матч 3-го тура Лиги Кипра между «Арисом» из Лимасола и «Олимпиакосом» из Никосии. Команды играли на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

На 15-й минуте полузащитник Росс Маккосленд вывел «Арис» вперёд. На 77-й минуте вышедший на замену игрок хозяев Алекс Мукету-Муссунда удвоил преимущество. Россиянин Александр Кокорин не принимал участия в матче.

В параллельной игре «Красава Ипсонас», президентом которого является экс-форвард сборной России Евгений Савин, со счётом 2:0 победил «Омонию» Арадипу. «Арис» занимает первое место в Лиге Кипра после трёх туров с девятью очками. 2-3-е места с шестью очками занимают АПОЭЛ и «Красава».