Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо ответил, как Карвахаль изменился после травмы крестообразных связок

Тренер «Реала» Алонсо ответил, как Карвахаль изменился после травмы крестообразных связок
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил, изменился ли защитник Даниэль Карвахаль после восстановления от травмы крестообразных связок колена.

«Одно не изменилось — его дух соперничества. Он пришёл к нам в сезоне-2013/2014, и у него уже был этот дух. С тех пор как он перешёл из «Байера», он был очень важен. Даниэль дал нам очень многое, мы выиграли Лигу чемпионов. Этот компонент не изменился. Но его влияние, зрелость, лидерские качества, уважение к нему и его ответственность перед командой выросли. Теперь, когда Даниэль в форме и достаточно здоров, чтобы играть, он оказывает очень важное положительное влияние на остальных. Такие лидеры — основа команды. Нам нужен этот мощный костяк, чтобы тянуть остальную команду вперёд. Карвахаль это перенял. Он видел других насквозь, и теперь его очередь», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android