Тренер «Реала» Алонсо ответил, как Карвахаль изменился после травмы крестообразных связок

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил, изменился ли защитник Даниэль Карвахаль после восстановления от травмы крестообразных связок колена.

«Одно не изменилось — его дух соперничества. Он пришёл к нам в сезоне-2013/2014, и у него уже был этот дух. С тех пор как он перешёл из «Байера», он был очень важен. Даниэль дал нам очень многое, мы выиграли Лигу чемпионов. Этот компонент не изменился. Но его влияние, зрелость, лидерские качества, уважение к нему и его ответственность перед командой выросли. Теперь, когда Даниэль в форме и достаточно здоров, чтобы играть, он оказывает очень важное положительное влияние на остальных. Такие лидеры — основа команды. Нам нужен этот мощный костяк, чтобы тянуть остальную команду вперёд. Карвахаль это перенял. Он видел других насквозь, и теперь его очередь», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.