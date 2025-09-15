Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, состоялись четыре матча 10-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч 10-го тура Первой лиги 15 сентября:

«Уфа» – «Урал» – 2:3;

«Нефтехимик» – «Енисей» – 1:0;

«Черноморец» – «Чайка» – 4:1;

«Родина» – «Факел» – 2:0.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал». Команда набрала 23 очка за 10 матчей. На второй строчке располагается костромской «Спартак», который набрал такое же количество очков. Места в зоне стыковых встреч за выход в Мир РПЛ занимают воронежский «Факел» (22) и волгоградский «Ротор» (20). В зоне вылета находятся «Торпедо» (6) и «Чайка» (6). Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал пять очков.