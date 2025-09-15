Скидки
Арбитр Федотов оценил судейство Карасёва в матче «Ростов» — ЦСКА

Арбитр Федотов оценил судейство Карасёва в матче «Ростов» — ЦСКА
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Карасёва в матче 8-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встреча завершилась победой жёлто-синих со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Карасёву прилетает прилично, но он терпит, что тут поделать. На 41-й минуте после вмешательства VAR верно показал красную Гаичу за агрессивное поведение. Видеть удар арбитр не мог — уже перевёл взгляд на единоборство. Буланов молодец, что увидел удар и позвал Карасёва к монитору.

На 57-й минуте Карасёв также разобрался после грамотного вмешательства VAR. Со своей позиции главный арбитр должен был назначать 11-метровый в ворота «Ростова» за наступ, который помешал продвижению игрока ЦСКА. Буланов вернул момент назад: сначала показал фол на пенальти, а потом — нарушение на Роналдо. В итоге Карасёв верно зафиксировал штрафной за момент в начальной фазе атаки. Можно сказать, что Буланов спас Карасёва от плохой оценки и лишних разговоров.

На 84-й минуте Карасёв верно показал вторую жёлтую игроку ЦСКА Алвесу за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

