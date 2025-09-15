Скидки
«Как бы не вылетели!» Уваров высказался об игре «Динамо» при Карпине

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров высказался об игре московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

«Никаких впечатлений от «Динамо» нет. Я вообще не понимаю, во что они играют! Взяли защитников, а они то есть на поле или нет? Голы пропускают смешные! Сами себе привозят!

Пусть руководство решает, что делать. «Динамо» Карпина мне не то что не нравится — мне не хочется их даже смотреть! Убрали Личку. Тот хоть забивал! А этот-то что? Я уже боюсь — как бы не вылетели! Не дай бог! Я вообще не понимаю — команда готовится к чемпионату, а тренер не присутствует. Это что? А тем более когда команда в таком состоянии находится. Тут надо определяться — либо там, либо сям», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бело-голубые по итогам восьми туров чемпионата России набрали девять очков и располагаются на девятом месте в турнирной таблице.

В «Динамо» отреагировали на критику Карпина от популярного блогера Мэддисона
