Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 15 сентября, завершился 10-й тур Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

12 сентября, пятница:

«Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск — 2:3.

13 сентября, суббота:

«Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома — 1:2.

14 сентября, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» – «Челябинск» — 1:1;
«Сокол» – «Шинник» — 0:0;
«Ротор» – «КАМАЗ» — 3:0.

15 сентября, понедельник:

«Уфа» – «Урал» – 2:3;
«Нефтехимик» – «Енисей» – 1:0;
«Черноморец» – «Чайка» – 4:1;
«Родина» – «Факел» – 2:0.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал». Команда набрала 23 очка за 10 матчей. На второй строчке располагается костромской «Спартак», который набрал такое же количество очков. Места в зоне стыковых встреч за выход в Мир РПЛ занимают воронежский «Факел» (22) и волгоградский «Ротор» (20). В зоне вылета находятся «Торпедо» (6) и «Чайка» (6). Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал пять очков.

