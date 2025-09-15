Капитан «Тоттенхэм Хотспур» Ромеро отреагировал на слухи о желании уйти в «Атлетико»

Защитник и капитан «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро прокомментировал слухи о своём желании перейти в «Атлетико».

«Я никогда не говорил, что хочу покинуть «Тоттенхэм Хотспур», с моей стороны подобных заявлений не было. Важно то, что говорят президент клуба и тренер. Я очень рад здесь находиться, чувствую себя как в семье. Мне нравится работать с нашим тренером. Всегда есть к чему стремиться, но я думаю, что все в клубе предпринимают верные шаги для того, чтобы стать сильнее. Я счастлив быть здесь», — приводит слова Ромеро Goal.com.

Кристиан Ромеро пришёл в «Тоттенхэм Хотспур» из «Аталанты» в рамках аренды в сезоне-2021/2022, в 2022-м он подписал с командой полноценный контракт.