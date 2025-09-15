Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Массовая драка произошла в Первой лиге после матча «Родина» — «Факел»

Встреча московской «Родины» и воронежского «Факела» в рамках 10-го тура Лиги PARI завершилась массовой потасовкой. Команды играли на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Столкновение переросло в массовую драку. По результатам инцидента арбитр Капленков показал несколько красных и жёлтых карточек.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

После 10 туров «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, у столичного клуба 16 очков. «Факел» опустился на третью строчку, в активе команды осталось 22 набранных очка. Отставание от лидирующего «Урала» составляет одно очко.