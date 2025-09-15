Болельщики ЦСКА выбрали Матвея Кисляка лучшим игроком клуба в июле-августе

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал лучшим игроком московской команды в июле-августе по мнению болельщиков. За 20-летнего хавбека сборной России проголосовали 45% участников опроса, что вдвое больше, чем у Кирилла Глебова, который занял второе место (22%).

В 12 стартовых матчах сезоне Кисляк во всех турнирах за клуб забил два гола и отдал три результативные передачи. Кроме этого, хавбек забил дебютный гол за сборную России во встрече с Катаром (4:1).

Ранее пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги включила полузащитника армейцев в претенденты на звание лучшего игрока первых двух месяцев нового сезона высшего дивизиона.