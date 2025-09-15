Новый тренер «Торпедо» Парфёнов: команда должна бороться за высокие места

Новый главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал своё прибытие в московский клуб.

— Дмитрий Владимирович, поздравляем вас с назначением! Когда и как вам поступило предложение от «Торпедо»? Долго ли вы его рассматривали?

— Спасибо за поздравление! Мне позвонили, мы встретились с руководством, поговорили. Особых раздумий у меня не было. «Торпедо» — это большой клуб с великой историей, со своими болельщиками, которые очень переживают за любимую команду. Сейчас непростая ситуация, но все прекрасно понимают, что её надо исправлять. Не хочется говорить лозунгами. Команда должна бороться за высокие места, но сейчас важно поднять голову, чтобы ребята почувствовали, что они могут играть. Мы верим в каждого футболиста, рассчитываем на всех. В такой ситуации много слов не нужно, надо терпеливо работать, «пахать», показывать свои лучшие качества, причём не только индивидуально, но и в командных действиях. Мы находимся не на том месте в турнирной таблице, которое наша команда должна занимать, — приводит слова Парфёнова официальный сайт «Торпедо».