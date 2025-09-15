Скидки
Гурцкая: пока в «Зените» не поменяют тренера, будет всё хуже и хуже

Гурцкая: пока в «Зените» не поменяют тренера, будет всё хуже и хуже
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (0:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Пока в «Зените» не поменяют тренера, будет всё хуже и хуже. Если уже даже болельщики клуба видят состав на матч с «Балтикой» и думают, что сыграть вничью было бы хорошо, — это катастрофа», — заявил Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Балтика» набрала 16-е очко в восьмом матче в РПЛ-2025/2026. Калининградская команда поднялась на второе место в турнирной таблице. В активе санкт-петербургского «Зенита» 13 очков. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке.

