Сбежавший с Украины полузащитник Роспутько сыграл первый матч за «Чайку»

Сбежавший с Украины полузащитник Александр Роспутько дебютировал за песчанокопскую «Чайку» в матче 10-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» из Новороссийска. Его команда проиграла со счётом 1:4, хавбек появился на поле на 57-й минуте.

Пресс-служба «Чайки» поздравила игрока с первым матчем за новый клуб. Напомним, Роспутько самовольно не вернулся на Украину после матча «Шахтёра» в Юношеской лиге УЕФА с бельгийским «Антверпеном» в 2023 году. Позже стало известно, что футболист уехал в Россию.

«Чайка» с шестью очками после 10 матчей занимает 17-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги. Команда пропустила 22 гола за 10 туров, что является худшим результатом турнира.