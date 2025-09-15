Скидки
Сбежавший с Украины полузащитник Роспутько сыграл первый матч за «Чайку»

Сбежавший с Украины полузащитник Роспутько сыграл первый матч за «Чайку»
Сбежавший с Украины полузащитник Александр Роспутько дебютировал за песчанокопскую «Чайку» в матче 10-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» из Новороссийска. Его команда проиграла со счётом 1:4, хавбек появился на поле на 57-й минуте.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
4 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Антонов – 12'     2:0 Тоневицкий – 48'     2:1 Червяков – 50'     3:1 Плиев – 73'     4:1 Родионов – 79'    

Пресс-служба «Чайки» поздравила игрока с первым матчем за новый клуб. Напомним, Роспутько самовольно не вернулся на Украину после матча «Шахтёра» в Юношеской лиге УЕФА с бельгийским «Антверпеном» в 2023 году. Позже стало известно, что футболист уехал в Россию.

«Чайка» с шестью очками после 10 матчей занимает 17-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги. Команда пропустила 22 гола за 10 туров, что является худшим результатом турнира.

