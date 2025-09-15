Скидки
Президент «Динамо» Мх Гаджиев назвал «неоднозначной» трансферную кампанию клуба

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил работу клуба из столицы Дагестана на трансферном рынке.

— Как оцените трансферную работу клуба?
– Оценю как неоднозначную. Мы потеряли двух ведущих игроков – Эгаша Касинтуру, Валентина Пальцева – и нашего воспитанника с хорошими задатками Абакара Гаджиева. Болезненные потери, которые не удастся быстро восполнить в силу того, что новички прибывали уже после начала чемпионата и ни один из них не прошёл важную предсезонную подготовку вместе с командой. Трансферные переговоры – сложный процесс, особенно когда они упираются в сроки оплаты «завтра»: вариант «когда мы получим деньги за своих игроков» никого не устраивает, даже если речь о небольшой отсрочке, — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

В летнее трансферное окно состав бело-голубых покинули четыре футболиста: защитники Максим Храмцов («Ротор») и Валентин Пальцев («Краснодар»), а также полузащитники Эгаш Касинтура и Абакар Гаджиев (оба — «Ахмат»). После восьми туров бело-голубые занимают 12-е место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

