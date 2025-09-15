Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал «Реал» за недовольство судейством

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о желании мадридского «Реала» подать в ФИФА жалобу о судействе в испанском футболе после удаления защитника «сливочных» Дина Хёйсена на 32-й минуте в матче с «Реалом Сосьедад». Помимо этого, функционер отреагировал на само решение арбитра.

«Раз они заявили, что он (отчёт) будет охватывать всё испанское судейство, значит, он будет затрагивать все клубы. Если он будет только про «Реал» и «Барселону», то это будет предвзятый отчёт. У нас есть данные Opta о том, что произошло с удалениями из всех клубов, пенальти. Я не видел никаких отчётов об удалении «Реала». Любопытно… Пусть это будет полный отчёт и каждый сделает из этого свои выводы. Он будет направлен только на то, чтобы навредить конкуренции.

Я не собираюсь высказывать своё мнение (про удаление Хёйсена), и не нужно в это вмешиваться. Я уверен, что они (судьи) это объяснят. У меня есть своё мнение болельщика. Мы должны двигаться в направлении модели FVS (Football Video Support — система видеоподдержки футбольных матчей. – Прим. «Чемпионата») RFEF (Королевской федерации футбола Испании). О том, что тренеры должны спрашивать об играх. Не комната для VAR. У нас мало времени, сейчас проводится мировое испытание. Мы бы уменьшили количество споров. Разговоров мало, но об этом нужно подумать. Я хотел бы, чтобы вы подумали, можно ли использовать эту систему на профессиональных соревнованиях», – приводит слова Тебаса AS.

Отметим, что благодаря системе FVS тренеры смогут делать до двух запросов на просмотр видеоповторов за матч, если считают, что была допущена ошибка. Если тренер указывает на ошибку, судья отходит к краю поля, чтобы посмотреть повтор эпизода. FVS рассматривается как более доступная альтернатива системе VAR.