Гаджиев вспомнил слова Фергюсона, объясняя проблемы махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев процитировал бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, рассуждая о финансовом состоянии клуба из столицы Дагестана. В последние дни трансферного окна команду покинул защитник Валентин Пальцев.

«Не противопоставляя результаты на футбольном поле устойчивому финансовому положению клуба, скажу, что финансовой стабильности в нашем случае сложнее достичь, чем отыграть успешно один сезон. А в основе стабильных выступлений всегда лежит финансовое благополучие. Посмотрите: кто системно, не эпизодически, а каждый год, находится в лидерах РПЛ или других европейских лиг? Самые богатые клубы, у которых, как говорил Фергюсон, всегда есть свободные деньги для усиления состава», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

В летнее трансферное окно состав бело-голубых покинули четыре футболиста: защитники Максим Храмцов («Ротор») и Валентин Пальцев («Краснодар»), а также полузащитники Эгаш Касинтура и Абакар Гаджиев (оба — «Ахмат»). После восьми туров бело-голубые занимают 12-е место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги.