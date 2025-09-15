Скидки
Лаборатория CIES спрогнозировала будущего победителя РПЛ-2025/2026

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил прогноз на результаты сезона-2025/2026 в 29 европейских чемпионатах, включая Мир Российскую Премьер-Лигу. По данным лаборатории, главным претендентом на победу в чемпионате России является «Зенит».

Вероятность завоевания золотых медалей клубом из Санкт-Петербурга, по версии исследователей, составляет 36,2%. Шансы «Краснодара» на защиту чемпионского титула оценены в 24,3%. Другими претендентами являются московские «Спартак» (18,9%), «Динамо» (14,6%), ЦСКА (2,4%) и «Локомотив» (1,4%).

После восьми туров первое место в таблице РПЛ с 19 очками занимает «Краснодар». 2-3-е места у «Балтики» и «Локомотива», набравших по 16 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, у армейцев 15 очков.

