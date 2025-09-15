Скидки
Главная Футбол Новости

Серия А: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 16 сентября, завершился 3-й тур чемпионата Италии по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

13 сентября, суббота:

«Кальяри» – «Парма» — 2:0;
«Ювентус» – «Интер» — 4:3;
«Фиорентина» – «Наполи» — 1:3.

14 сентября, воскресенье:

«Рома» – «Торино» — 0:1;
«Аталанта» – «Лечче» — 4:1;
«Пиза» – «Удинезе» — 0:1;
«Сассуоло» – «Лацио» — 1:0;
«Милан» – «Болонья» — 1:0.

15 сентября, понедельник:

«Верона» – «Кремонезе» — 0:0;
«Комо» – «Дженоа» — 1:1.

После трёх туров первое место в турнирной таблице занимает «Наполи», у которого 9 набранных очков. Такое же количество очков имеет «Ювентус», располагающийся на втором месте. В зоне вылета находятся «Лечче», «Парма» и «Пиза», набравшие по одному очку.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
