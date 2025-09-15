Скидки
Игроки «МЮ» теряют веру в систему Аморима — Daily Mail

Аудио-версия:
Аудио-версия:
Комментарии

Игроки «Манчестер Юнайтед» всё меньше согласны с тактикой главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима после проигранного манчестерского дерби. Об этом сообщает Daily Mail. Напомним, после поражения от «Манчестер Сити» со счётом 0:3 португальский специалист заявил, что не собирается менять свой подход.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

По информации издания, наставник всё ещё имеет авторитет в команде и пользуется поддержкой совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа, но при этом игроки не понимают тактические требования специалиста. Португалец настаивает на игре по схеме 3-4-2-1, которая неудобна некоторым футболистам команды, в том числе капитану Бруну Фернандешу.

На старте сезона у «Манчестер Юнайтед» всего одна победа в четырёх турах АПЛ. Это худший старт манкунианцев в чемпионате Англии с сезона-1992/1993.

«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Рубена Аморима экс-тренером «Спартака» — Give Me Sport
