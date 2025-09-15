Игроки «МЮ» теряют веру в систему Аморима — Daily Mail

Игроки «Манчестер Юнайтед» всё меньше согласны с тактикой главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима после проигранного манчестерского дерби. Об этом сообщает Daily Mail. Напомним, после поражения от «Манчестер Сити» со счётом 0:3 португальский специалист заявил, что не собирается менять свой подход.
По информации издания, наставник всё ещё имеет авторитет в команде и пользуется поддержкой совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа, но при этом игроки не понимают тактические требования специалиста. Португалец настаивает на игре по схеме 3-4-2-1, которая неудобна некоторым футболистам команды, в том числе капитану Бруну Фернандешу.
На старте сезона у «Манчестер Юнайтед» всего одна победа в четырёх турах АПЛ. Это худший старт манкунианцев в чемпионате Англии с сезона-1992/1993.
