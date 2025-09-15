Скидки
Юрий Ковтун и Александр Павленко вошли в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова в «Торпедо»

Московское «Торпедо» на своём сайте объявило об изменениях в тренерском штабе. В команду новоявленного главного тренера Дмитрия Парфёнова вошли Юрий Ковтун, Дмитрий Столбиков и Александр Павленко.

Ковтун и Павленко, как и Парфёнов, — бывшие футболисты «Спартака». Последним местом работы «Ковтуна» был «Актобе», который он, вместе со Столбиковым и Парфёновым, покинул в 2024 году. Павленко с апреля по август 2025 года находился в тренерском штабе «Торпедо».

«Торпедо» после 10 матчей Pari Первой лиги набрало шесть очков и идёт в зоне вылета чемпионата. По итогам прошлого сезона «Торпедо» вышло в Российскую Премьер-Лигу, но клуб отстранили из числа участников за попытку организации договорных матчей.

