Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Испании по футболу 2025/2026: результаты матчей 4-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 15 сентября, завершился 4-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 4-го тура Ла Лиги:

Пятница, 12 сентября

«Севилья» — «Эльче» — 2:2.

Суббота, 13 сентября

«Хетафе» — «Овьедо» — 2:0;
«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид — 1:2;
«Атлетик» Бильбао — «Алавес» — 0:1;
«Атлетико» Мадрид — «Вильярреал» — 2:0.

Воскресенье, 14 сентября

«Сельта» — «Жирона» — 1:1;
«Леванте» — «Бетис» — 2:2;
«Осасуна» — «Райо Вальекано» — 2:0;
«Барселона» — «Валенсия» — 6:0.

Понедельник, 15 сентября

«Эспаньол» — «Мальорка» — 3:2.

По итогам четвёртого тура первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал». У команды Хаби Алонсо 12 набранных очков. На второй и третьей строчках располагаются каталонские «Барселона» и «Эспаньол», набравшие по 10 очков.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: возвращение Лиги чемпионов, Кубок России по футболу, КХЛ и волейбол
Топ-матчи вторника: возвращение Лиги чемпионов, Кубок России по футболу, КХЛ и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android