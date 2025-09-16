Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 15 сентября, завершился 4-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 4-го тура Ла Лиги:

Пятница, 12 сентября

«Севилья» — «Эльче» — 2:2.

Суббота, 13 сентября

«Хетафе» — «Овьедо» — 2:0;

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид — 1:2;

«Атлетик» Бильбао — «Алавес» — 0:1;

«Атлетико» Мадрид — «Вильярреал» — 2:0.

Воскресенье, 14 сентября

«Сельта» — «Жирона» — 1:1;

«Леванте» — «Бетис» — 2:2;

«Осасуна» — «Райо Вальекано» — 2:0;

«Барселона» — «Валенсия» — 6:0.

Понедельник, 15 сентября

«Эспаньол» — «Мальорка» — 3:2.

По итогам четвёртого тура первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал». У команды Хаби Алонсо 12 набранных очков. На второй и третьей строчках располагаются каталонские «Барселона» и «Эспаньол», набравшие по 10 очков.