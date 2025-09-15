Скидки
Эрик Абидаль отреагировал на информацию о своей смерти

Эрик Абидаль отреагировал на информацию о своей смерти
Комментарии

Бывший французский футболист Эрик Абидаль выпустил официальное заявление в связи с появлением в СМИ информации о своей смерти.

«Некоторые слухи не должны существовать. Я со своей семьёй, всё в порядке. Самое главное — уважение.

Для информации: у меня всё в порядке, жив и здоров. Спасибо за поддержку, давайте сосредоточимся на том, что действительно важно. Спасибо за ваши сообщения», — написал Абидаль в соцсетях.

В 2011 году Абидаль, на тот момент являвшийся футболистом «Барселоны», перенёс операцию по пересадке печени из-за злокачественной опухоли. Француз продолжил карьеру, завершив её в 2014 году.

