Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель украинца Ваната из «Жироны» ответил на сравнение игрока с Довбиком

Представитель украинца Ваната из «Жироны» ответил на сравнение игрока с Довбиком
Аудио-версия:
Комментарии

Вадим Шаблий, представляющий интересы нападающего «Жироны» Владислава Ваната, высказался о сравнении своего клиента с экс-игроком каталонского клуба Артёма Довбиком.

«Жирона» возлагает большие надежды на Владислава Ваната. Но я бы не стал сравнивать его карьеру с карьерой Артёма Довбика или любого другого игрока. Каждая история уникальна, и на то, как игрок адаптируется и как быстро он сможет проявить себя, влияет множество факторов.

«Жирона» подписала с Ванатом долгосрочный контракт, продемонстрировав уверенность и стратегический подход клуба. Поэтому для Ваната главное не сравнение с Довбиком или другими, а его собственная адаптация и постепенная реализация своего потенциала. В Ла Лиге и в «Жироне» у него будет отличная возможность проявить себя и вывести свои навыки на новый уровень», – приводит слова представителя Ваната Sport.es.

Ванат смог отличиться в своём первом матче в Ла Лиге, забив «Сельте» на 12-й минуте. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Материалы по теме
«Жирона» объявила о переходе украинского нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android