Представитель украинца Ваната из «Жироны» ответил на сравнение игрока с Довбиком

Вадим Шаблий, представляющий интересы нападающего «Жироны» Владислава Ваната, высказался о сравнении своего клиента с экс-игроком каталонского клуба Артёма Довбиком.

«Жирона» возлагает большие надежды на Владислава Ваната. Но я бы не стал сравнивать его карьеру с карьерой Артёма Довбика или любого другого игрока. Каждая история уникальна, и на то, как игрок адаптируется и как быстро он сможет проявить себя, влияет множество факторов.

«Жирона» подписала с Ванатом долгосрочный контракт, продемонстрировав уверенность и стратегический подход клуба. Поэтому для Ваната главное не сравнение с Довбиком или другими, а его собственная адаптация и постепенная реализация своего потенциала. В Ла Лиге и в «Жироне» у него будет отличная возможность проявить себя и вывести свои навыки на новый уровень», – приводит слова представителя Ваната Sport.es.

Ванат смог отличиться в своём первом матче в Ла Лиге, забив «Сельте» на 12-й минуте. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.