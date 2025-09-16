За рекордные $ 1,5 млн была продана карточка новичка Лионеля Месси времён «Барселоны»

На одной из торговой площадок, специализирующейся на карточках игроков из различных видов спорта, была продана карта новичка Лионеля Месси из «Барселоны» образца сезона-2004/2005 за $ 1,5 млн. Это рекордная сумма для подобных товаров. Об этом сообщает ESPN.

Фото: Fanatics Collect

Карточка включает в себя сертификат Mike Baker Authenticated Diamond, сертификат PSA, Beckett Grading Services и Sportscard Guaranty Corporation, которые в коллекционировании рассматривается как признак элитного статуса.

В том сезоне 38-летний Месси, ныне выступающий за клуб МЛС «Интер Майами», впервые сыграл за основной состав «Барселоны». Тогда ему было 17 лет.