Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

За рекордные $ 1,5 млн была продана карточка новичка Лионеля Месси времён «Барселоны»

За рекордные $ 1,5 млн была продана карточка новичка Лионеля Месси времён «Барселоны»
Комментарии

На одной из торговой площадок, специализирующейся на карточках игроков из различных видов спорта, была продана карта новичка Лионеля Месси из «Барселоны» образца сезона-2004/2005 за $ 1,5 млн. Это рекордная сумма для подобных товаров. Об этом сообщает ESPN.

Фото: Fanatics Collect

Карточка включает в себя сертификат Mike Baker Authenticated Diamond, сертификат PSA, Beckett Grading Services и Sportscard Guaranty Corporation, которые в коллекционировании рассматривается как признак элитного статуса.

В том сезоне 38-летний Месси, ныне выступающий за клуб МЛС «Интер Майами», впервые сыграл за основной состав «Барселоны». Тогда ему было 17 лет.

Материалы по теме
5 самых дорогих игроков МЛС. Месси едва попал в топ!
Истории
5 самых дорогих игроков МЛС. Месси едва попал в топ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android