Легенды Португалии — Легенды Мира: результат матча 15 сентября, счет 4:1, Благотворительный матч 2026

Португалия победила команду Мира в Матче легенд, Фигу и Оуэн забили
Комментарии

Завершился благотворительный матч между сборными Легенд Португалии и Легенд Мира. Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

На 15-й минуте нападающий Педро Паулета вывел Португалию вперёд. На 45-й минуте форвард Элдер Поштига удвоил преимущество своей команды. На 48-й минуте подопечные Роберто Карлоса отыграли один мяч усилиями нападающего Майкла Оуэна. На 52-й минуте полузащитник Луиш Фигу забил третий гол хозяев. На 73-й минуте защитник Пепе довёл счёт до разгромного.

В составе португальцев также вышли экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш и бывший полузащитник московского «Динамо» Манише. За команду Легенд сыграли чемпионы мира Марко Матерацци, Карлес Пуйоль и Кака.

Комментарии
