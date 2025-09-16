Скидки
ФИФА объединила сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных

Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила о слиянии двух пауз на матчи сборных, проводимых ежегодно в сентябре и октябре. Правило вступит в силу с осени 2026 года.

Теперь международная осенняя пауза будет проходить с 21 сентября по 6 октября. За этот период сборные также смогут проводить не более четырёх матчей, но при этом в ФИФА рассчитывают, что подобное решение позволит снизить число травм у футболистов. Кроме того, игрокам придётся реже улетать в расположение сборных.

Отметим, что прошедшие выходные стали первыми в международном футболе после паузы на матчи сборных. Ещё одна запланирована в сентябре.

