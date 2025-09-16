«Ничего не понимал». Левандовски — о несостоявшемся переходе в «МЮ»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, почему он не перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, несмотря на согласие на трансфер в личном разговоре с сэром Алексом Фергюсоном.

«Помню, это был перерыв товарищеского матча за «Дортмунд» в предсезонке. Я перезвонил Фергюсону. Когда он начал со мной говорить, я был так сбит с толку его акцентом. Мне пришлось так сосредоточиться, чтобы понять. Я говорил: «Да, конечно, конечно», делая вид, что всё понимаю, но на самом деле ничего не понимал.

Я согласился, и я был близок к этому. Но президент «Дортмунда» сказал, что они не могут меня продать. Момент был неподходящий», – приводит слова Левандовского The Times.