Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего не понимал». Левандовски — о несостоявшемся переходе в «МЮ»

«Ничего не понимал». Левандовски — о несостоявшемся переходе в «МЮ»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, почему он не перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, несмотря на согласие на трансфер в личном разговоре с сэром Алексом Фергюсоном.

«Помню, это был перерыв товарищеского матча за «Дортмунд» в предсезонке. Я перезвонил Фергюсону. Когда он начал со мной говорить, я был так сбит с толку его акцентом. Мне пришлось так сосредоточиться, чтобы понять. Я говорил: «Да, конечно, конечно», делая вид, что всё понимаю, но на самом деле ничего не понимал.

Я согласился, и я был близок к этому. Но президент «Дортмунда» сказал, что они не могут меня продать. Момент был неподходящий», – приводит слова Левандовского The Times.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Рубена Аморима экс-тренером «Спартака» — Give Me Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android