Александр Усик сыграл за сборную Мира в благотворительном матче в Португалии

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик принял участие в футбольном матче между сборными Легенд Мира и Легенд Португалии. Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

Украинский спортсмен вышел на замену на 22-й минуте вместо шведского нападающего Хенрика Ларссона, а на 39-й минуте уступил место на поле французу Юрию Джоркаеффу.

Фото: Кадр из трансляции

Забитыми голами в матче отметились защитник Пепе, полузащитник Луиш Фигу, а также форварды Элдер Поштига, Педро Паулета и Майкл Оуэн. Кроме того, в матче участвовали такие бывшие футболисты, как Рикарду Куарежма, Луиш Нани, Марек Гамшик и Петр Чех.