Президент «Динамо» Мх Гаджиев назвал приоритетную цель клуба в зимнее трансферное окно

Аудио-версия:
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил летнюю трансферную кампанию бело-голубых, а также поделился ожиданиями от работы команды во время зимнего трансферного окна.

«Работу клуба по трансферам на выход оценю как хорошую. На вход же, несмотря на отмеченные проблемы, считаю, мы недоработали – уж больно хороша ложка к обеду, и вне зависимости от обстоятельств нам надо успевать за временем. Кроме того, мы не взяли ни одного российского игрока, за исключением вратаря Карабашева. Считаю, это направление должно стать приоритетным для нас в зимнее трансферное окно», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

В летнее трансферное окно состав бело-голубых покинули четыре футболиста: защитники Максим Храмцов («Ротор») и Валентин Пальцев («Краснодар»), а также полузащитники Эгаш Касинтура и Абакар Гаджиев (оба — «Ахмат»). 23-летний Никита Карабашев перешёл в «Динамо» Мх из «Сочи» и пока не дебютировал за клуб.

Комментарии
