«Могут убрать, а что здесь такого?» Мостовой — о возможном увольнении Карпина из «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мыслями о возможности увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

— Карпина могут убрать?
— Всегда же говорят, что первый, кто должен отвечать за результат, — тренер. Поэтому в принципе могут убрать, а что здесь такого? — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжает возглавлять российскую национальную команду.

На данный момент бело-голубые идут на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Карпина девять очков.

«Как бы не вылетели!» Уваров высказался об игре «Динамо» при Карпине
