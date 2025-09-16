«Пациент психушки». Экс-президент «Спартака» раскритиковал поведение Станковича в дерби

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко критически высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича в дерби в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2).

«Конечно, поведение тренера идёт во вред «Спартаку». Тут человеческая проблема. По Станковичу плачут врачи. Психиатры на него смотрят и рыдают от того, что ничем не могут ему помочь. Хотя уже давно пора. Он — пациент психушки абсолютно точно. Таким поведением, даже когда он сдерживался мимикой и смешками, он постоянно выводит своих игроков на возмущение судейских решений. Он всё оспаривает. В его парадигме — судьи должны свистеть только в пользу «Спартака». Все стыки, все штрафные в пользу красно-белых.

Он приучает игроков точно так же реагировать на эпизоды. Первичная реакция — его, потом футболисты смотрят на его поведение и начинают так же относиться к судейским решениям. После этого получают голы в свои ворота и ещё больше от этого бесятся. Сегодня любой игрок «Спартака» — судья. Возможно, они карточки даже в трусах хранят. Они всё знают, как и где должен быть штрафной, кто сыграл рукой, кто задержал руками. Как с Маркиньосом в матче с «Динамо». Он упал и вся команда считает, что решение будет в их пользу. Они остановились и получили гол. Думаю, природа этого всего в поведении Станковича.

Этими действиями он разлагает команду. Станкович — чистый психопат. Он же лезет драться, его всё время хватают, оттягивают. Прям агрессивный шизофреник. В какой-то момент он может не сдержаться и судье прилетит серьёзно в ухо. Парень-то здоровый», — приводит слова Червиченко Legalbet.

Напомним, в концовке первого тайма встречи сербский специалист получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.