В «Родине» высказались о массовой драке между футболистами после матча с «Факелом»

В «Родине» высказались о массовой драке между футболистами после матча с «Факелом»
Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал массовую драку после матча с «Факелом» (2:0) в 10-м туре Лиги PARI. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку.

«Прежде чем комментировать, надо будет детально разобраться в том, что произошло. Это не та ситуация, в которой нужна оперативность. Дождёмся протокол и завтра будем изучать эпизод. Получим видео со всех сторон, проанализируем, пообщаемся с игроками и сделаем выводы. Знаю, что наши игроки сами решили после матча подойти к раздевалке «Факела», чтобы с соперника расстаться уважительно. Это футбол, на поле бывает всякое. Но завершать нужно на достойной ноте, тем более, в «Факеле» много хороших знакомых. Я одобряю шаги наших футболистов, которые после инцидента хотели все урегулировать», — приводит слова Зинина «Спорт-экспресс».

На данный момент «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 16 очков. «Факел», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 22 очка. В следующем туре «Родина» сыграет с «Челябинском», а «Факел» встретится с «Енисеем». Оба матча пройдут 20 сентября.

