Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он не прав в этой ситуации». Семшов объяснил эпизод с удалением Станковича в дерби

«Он не прав в этой ситуации». Семшов объяснил эпизод с удалением Станковича в дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в московском дерби с бело-голубыми, которое проходило в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилось результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Я сначала не понял, почему он так себя повёл. Момент с Маркиньосом — 50 на 50, по этому эпизоду мнения разделились. Как по мне, там не было явного нарушения. Ты лучше разбери ошибки своих защитников в моменте с последующим голом Бителло! А также в других моментах, когда игроки «Спартака» спорили с арбитром и выключались из игры. Вот на что надо обращать внимание. А то, как Станкович выражал недовольство… Если после каждого падения все будут выбегать на поле, что тогда будет? Я считаю, что Станкович не прав в этой ситуации. Тем более, он сам был высококлассным футболистом. Когда главный тренер так себя ведёт, он сразу показывает, что в команде что‑то не в порядке. Когда всё нормально, тренер спокоен. Он общается со своими футболистами, поддерживает их. Вспомните, как сам же Станкович вёл себя прошлой осенью! А сейчас он показывает негативные эмоции», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в концовке первого тайма матча «Динамо» со «Спартаком» сербский специалист получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.

Материалы по теме
«Пациент психушки». Экс-президент «Спартака» раскритиковал поведение Станковича в дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android