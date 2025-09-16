«Он не прав в этой ситуации». Семшов объяснил эпизод с удалением Станковича в дерби

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в московском дерби с бело-голубыми, которое проходило в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилось результативной ничьей — 2:2.

«Я сначала не понял, почему он так себя повёл. Момент с Маркиньосом — 50 на 50, по этому эпизоду мнения разделились. Как по мне, там не было явного нарушения. Ты лучше разбери ошибки своих защитников в моменте с последующим голом Бителло! А также в других моментах, когда игроки «Спартака» спорили с арбитром и выключались из игры. Вот на что надо обращать внимание. А то, как Станкович выражал недовольство… Если после каждого падения все будут выбегать на поле, что тогда будет? Я считаю, что Станкович не прав в этой ситуации. Тем более, он сам был высококлассным футболистом. Когда главный тренер так себя ведёт, он сразу показывает, что в команде что‑то не в порядке. Когда всё нормально, тренер спокоен. Он общается со своими футболистами, поддерживает их. Вспомните, как сам же Станкович вёл себя прошлой осенью! А сейчас он показывает негативные эмоции», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в концовке первого тайма матча «Динамо» со «Спартаком» сербский специалист получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.