В «Динамо» прокомментировали продление контракта с Бителло

В «Динамо» прокомментировали продление контракта с Бителло
Комментарии

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о продлении контракта с бразильским хавбеком бело-голубых Бителло. Ранее пресс-служба бело-голубых сообщила о подписании с футболистом договора, который связывает игрока и клуб до лета 2031 года.

«Продление контракта Бителло? Да, были переговоры, контракт продлён. Тяжёлые ли были переговоры или нет — это вопрос субъективный. Они были длительные, были определённые моменты, шероховатости. Но самое главное, что у обеих сторон было желание сотрудничать. И мы пришли к той точке, где согласовали условия. И, как видите, Бителло был воодушевлён: дубль и отличный матч против «Спартака», — приводит слова Гафина Legalbet.

Бителло перешёл в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. По данным СМИ, бело-голубые заплатили за его трансфер € 10 млн. Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться на родину. В услугах игрока был заинтересован «Ботафого».

«Он не прав в этой ситуации». Семшов объяснил эпизод с удалением Станковича в дерби
Новости. Футбол
