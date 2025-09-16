Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никому не понравилось». Тренер «Родины» — о массовой драке после матча с «Факелом»

«Никому не понравилось». Тренер «Родины» — о массовой драке после матча с «Факелом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Родины» Хуан Диас отреагировал на драку своих игроков с футболистами «Факела» после 10-го тура Лиги PARI. После матча случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63'     2:0 Максименко – 90+5'    

«Никому не понравилось то, что произошло. Ни мне, ни вам, ни болельщикам. Была хорошая игра, а то, что произошло после, никуда не годится. По ходу матча мне понравилось, что команда сражалась. В перерыве мы скорректировали несколько моментов, и во втором тайме игра была лучше. Сейчас мы пытаемся сражаться и забирать все возможные очки. Когда будет пауза на зимние сборы, уже можно будет сказать, что это команда Хуана Диаса», — сказал Диас в эфире «Матч ТВ».

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 16 очков. «Факел», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 22 очка. В следующем туре «Родина» сыграет с «Челябинском», а «Факел» встретится с «Енисеем». Обе игры пройдут 20 сентября.

Материалы по теме
Видео
Массовая драка произошла в Первой лиге после матча «Родина» — «Факел»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android