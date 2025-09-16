«Никому не понравилось». Тренер «Родины» — о массовой драке после матча с «Факелом»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас отреагировал на драку своих игроков с футболистами «Факела» после 10-го тура Лиги PARI. После матча случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку.

«Никому не понравилось то, что произошло. Ни мне, ни вам, ни болельщикам. Была хорошая игра, а то, что произошло после, никуда не годится. По ходу матча мне понравилось, что команда сражалась. В перерыве мы скорректировали несколько моментов, и во втором тайме игра была лучше. Сейчас мы пытаемся сражаться и забирать все возможные очки. Когда будет пауза на зимние сборы, уже можно будет сказать, что это команда Хуана Диаса», — сказал Диас в эфире «Матч ТВ».

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 16 очков. «Факел», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 22 очка. В следующем туре «Родина» сыграет с «Челябинском», а «Факел» встретится с «Енисеем». Обе игры пройдут 20 сентября.