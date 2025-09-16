«Вне поля – никакого уважения». Джузеппе Росси – о Луисе Суаресе

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси высказался о поведении уругвайского нападающего «Интер Майами» Луиса Суареса. Ранее сообщалось, что Суарес дисквалифицирован на три встречи чемпионата MLS за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс». Также он был отстранён от шести матчей Кубка Лиг.

«Мне всё равно, кто ты и что сделал в прошлом. На поле меня это не волнует. Подобные выходки, когда речь идёт о плевках в людей… мы можем вспомнить кое-какие вещи, которые он делал раньше. Из-за этого теряется большое уважение.

Он теряет много уважения и в футбольном мире, и в спортивном в целом. Ему нужно понять, что такие вещи случаются, но я не думаю, что он когда-нибудь извлечёт урок, потому что подобное происходит с ним уже очень давно.

Вне поля — никакого уважения. На поле — большое восхищение благодаря тому, чего он смог достичь. Но для меня ты хорош ровно настолько, насколько хорош ты как человек, и не больше. Так что скажем так: я бы не стал покупать билет, чтобы посмотреть игру, если он приедет сюда, в Нью-Йорк. Просто я так устроен: для меня важнее всего, кем является спортсмен как человек. Это самое главное», — приводит слова Росси Goal.

Суарес выступает за «Интер Майами» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.