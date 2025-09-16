Скидки
Главная Футбол Новости

Шалимов назвал причину массовой драки между футболистами «Факела» и «Родины» после матча

Шалимов назвал причину массовой драки между футболистами «Факела» и «Родины» после матча
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов высказался о массовой драке между футболистами после матча с «Родиной» в 10-м туре Лиги PARI. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63'     2:0 Максименко – 90+5'    

«Игрок «Родины» показал жест, у нас все завелись. Была потасовка. Потом три игрока «Родины» пришли в раздевалку, извинились. Пожелали удачи нам. Сказали, что не имели ввиду никого лично и извиняются за то, что спровоцировали эту историю», — сказал Шалимов на пресс-конференции.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, записав в свой актив 16 очков. «Факел», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 22 очка. В следующем туре «Родина» сыграет с «Челябинском», а «Факел» встретится с «Енисеем». Оба матча пройдут 20 сентября.

Новости. Футбол
