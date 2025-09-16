Скидки
Гришин назвал эпизод матча «Ростов» — ЦСКА, повлиявший на исход сильнее ошибки Акинфеева

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о поражении армейцев в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Акинфеев допустил ошибку, каких обычно не делает. Он играет надёжно, и в подобной ситуации он скорее далеко выбивает мяч, нежели отдаёт пас. Только сам Игорь может ответить, что случилось в этом эпизоде. А на результате игры больше сказалось удаление Гаича, нежели этот пропущенный гол. Если бы Гайич не удалился, ЦСКА бы, скорее всего, добился ничьей, если не победы. Мы видели, что ЦСКА даже вдевятером владел территориальным преимуществом. «Ростов» безобразно играл в концовке, постоянно выбивая и отдавая мяч, хотя ЦСКА в меньшинстве, конечно, был уязвим для контратак. В паре эпизодов Акинфеев выручил команду», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Поражение от «Ростова» в 8-м туре стало для подопечных Фабио Челестини первым в сезоне-2025/2026 в РПЛ. Последнее поражение армейцев в чемпионате России состоялось 23 ноября 2024 года. В 16-м туре РПЛ сезона-2024/2025 ЦСКА уступил «Ростову» (1:2).

