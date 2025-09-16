«Зачем подсовывать? Просто выбей». Семшов – о результативной ошибке Акинфеева

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался о результативной ошибке голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 8-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1). Вратарь отдал неточную передачу в самом начале встречи, в результате чего ростовчане забили гол.

«Как бы ты не захотел заставить футболиста разыгрывать, есть игра на результат и опасность привоза в свои ворота. Вратарь сам выбирает, что он должен делать, чтобы не было опасности. Куда было отдавать Облякову? Зачем подсовывать? Просто выбей. Так разыгрвать можно при счёте 3:0, но 0:0…», — сказал Семшов в эфире «Это футбол, брат» на YouTube-канале.

После матча главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что он попросил играть Акинфеева через короткий пас.

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками. Ростовчане идут на 11-й строчке, набрав восемь очков после аналогичного количества матчей.