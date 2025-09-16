Скидки
Главная Футбол Новости

«Зачем подсовывать? Просто выбей». Семшов – о результативной ошибке Акинфеева

«Зачем подсовывать? Просто выбей». Семшов – о результативной ошибке Акинфеева
Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался о результативной ошибке голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 8-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1). Вратарь отдал неточную передачу в самом начале встречи, в результате чего ростовчане забили гол.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Как бы ты не захотел заставить футболиста разыгрывать, есть игра на результат и опасность привоза в свои ворота. Вратарь сам выбирает, что он должен делать, чтобы не было опасности. Куда было отдавать Облякову? Зачем подсовывать? Просто выбей. Так разыгрвать можно при счёте 3:0, но 0:0…», — сказал Семшов в эфире «Это футбол, брат» на YouTube-канале.

После матча главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что он попросил играть Акинфеева через короткий пас.

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками. Ростовчане идут на 11-й строчке, набрав восемь очков после аналогичного количества матчей.

